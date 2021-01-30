Три вертолёта тушат крупный пожар в Москве

Загорелся топливозаправщик

Серьёзный пожар возник в промзоне на северо-западе Москвы. К тушению привлечена авиация – три пожарных вертолёта.

В Походном проезде загорелся топливозаправщик. Рядом с ним на складе хранится большое количество газовых баллонов. Очевидцы сообщают о взрывах.

Также сохраняется угроза взрыва большой ёмкости с газом. По тревоге поднят весь пожарно-спасательный гарнизон округа, сообщает ТАСС.

Рядом с местом пожара расположены жилой дом, административное здание и строительные бытовки. Сейчас полиция оцепляет периметр вокруг промзоны.

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