Три вертолёта тушат крупный пожар в Москве

Загорелся топливозаправщик
Серьёзный пожар возник в промзоне на северо-западе Москвы. К тушению привлечена авиация – три пожарных вертолёта.
В Походном проезде загорелся топливозаправщик. Рядом с ним на складе хранится большое количество газовых баллонов. Очевидцы сообщают о взрывах.
Также сохраняется угроза взрыва большой ёмкости с газом. По тревоге поднят весь пожарно-спасательный гарнизон округа, сообщает ТАСС.
Рядом с местом пожара расположены жилой дом, административное здание и строительные бытовки. Сейчас полиция оцепляет периметр вокруг промзоны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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