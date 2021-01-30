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Лазарев пришёл к Кудрявцевой с огромным букетом роз

14:38
  • суббота
  • 30 января 2021

Когда-то певец и телеведущая были вместе

К травмированной Лере Кудрявцевой пришёл в гости её бывший возлюбленный. Сергей Лазарев решил навестить телеведущую, которая на днях неудачно упала с лестницы и сломала крестец.
Кудрявцева в слезах обратилась к поклонникам

Певец пришёл к Лере с огромным букетом роз. Обычно такие шикарные цветы дарят любимым людям в честь значимых праздников.

Кудрявцева встретила своего бывшего мужчину с палочкой, но в хорошем настроении.

"Ну что? Ты как, моя сладкая?" - спросил Лазарев и восхитился внешним видом телезвезды.   

Скажите мне, может ли человек, вот так выглядеть с переломом крестца?! Нет не может! Просто красотка!

Поклонники Сергея отметили, что он и Лера – редкая пара, которой удалось сохранить добрые и тёплые отношения после расставания.

Роман Кудрявцевой и Лазарева был недолгим. Они жили вместе в 2008-2012 годах. Сейчас телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым.

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