Первые кадры с места серьёзного пожара на северо-западе Москвы

Полиция перекрывает подъезды к промзоне

В Сети появляются кадры, снятые около промзоны на северо-западе Москвы. На её территории возник крупный пожар.

Видно, как в небо поднимаются столбы пламени и чёрного дыма. К месту пожара движутся машины спасателей и скорой помощи. Полиция перекрывает близлежащие улицы. Видеоряд сопровождают звуки взрывов.

Пожар начался на территории газовой подстанции, сообщает АГН "Москва". Есть угроза взрыва большой ёмкости с топливом. К тушению привлечена авиация – три пожарных вертолёта.

Рядом с местом пожара расположены жилой дом, административное здание и строительные бытовки.

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