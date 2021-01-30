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В России увеличиваются социальные пособия

14:00
  • суббота
  • 30 января 2021

Постановление об индексации подписал глава правительства

В России на 4,9% повышаются социальные пособия. Индексация коснётся выплат для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России, граждан, пострадавших на производстве, семей с детьми.
Правительство направит 69 млрд руб. на выплату пособий

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В правительстве уточнили, что будут проиндексированы единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ним, пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Социальные пособия в России индексируются ежегодно 1 февраля. В 2019 году они выросли на 4,3%, в прошлом – на 3%.

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