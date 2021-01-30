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Россия и Турция приступили к мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе

17:09
  • суббота
  • 30 января 2021

Заработал совместный центр

30 января начал работу совместный центр Москвы и Анкары по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Штаб расположен в Агдамском районе Азербайджана, куда утром прибыли военнослужащие России и Турции.
В Азербайджане открывается российско-турецкий центр по контролю ситуации в Карабахе

Наши миротворцы несколько дней проходили спецподготовку, изучали функции и задачи нового центра. В нём есть всё необходимое оборудование и техника, в том числе беспилотники, которые упростят процесс мониторинга.

В штабе будет работать равное число представителей от каждой стороны. Накануне российские специалисты помогли азербайджанским военным перевезти большую партию гуманитарного груза, сообщает "ТВ Центр".

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