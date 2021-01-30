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Спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов на пожаре в Тушино

18:08
  • суббота
  • 30 января 2021

Возгорание ликвидировано

Пожарным удалось не допустить взрыва газовых баллонов на пожаре в одной из московских промзон, расположенной в Тушино. Спасатели воспользовались бронещитами и смогли подойти на максимально близкое расстояние к очагу возгорания.
Первые кадры с места серьёзного пожара на северо-западе Москвы

Днём 30 января в промзоне в Походном проезде вспыхнул топливозаправщик. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Загорелась и хозяйственная постройка.

По тревоге был поднят весь пожарно-спасательный гарнизон округа. Задействованы вертолёты МЧС и почти 50 единиц техники. Сейчас возгорание удалось локализовать. Проводится мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает "ТВ Центр".

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