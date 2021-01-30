8 домов по программе реновации появятся в Зюзино

Пять из них заселят в этом году

Восемь жилых домов строятся в районе Зюзино на юго-западе столицы в рамках программы реновации. Пять из них будут готовы уже в этом году. Создадут и всю необходимую инфраструктуру - откроются детские сады, школы, образовательные центры и поликлиники. Всего же благодаря масштабной программе свои жилищные условия смогут улучшить около одного миллиона москвичей.

Район Зюзино - в первой тройке по количеству столичных площадок реновации. Жилой фонд здесь давно устарел. Необходимой социальной инфраструктуры не хватает. Программа реновации поможет жителям качественно улучшить городскую среду. Совсем скоро по адресу Керченская, 20, корпус 1 появится жилой дом, сообщает "ТВ Центр".

"Новые дома по программе реновации - гораздо комфортнее существующих пятиэтажек. Использование монолитного железобетона позволяет получить более гибкую квартирографию, а также получить более высокую звукоизоляцию квартир", - рассказал директор по строительству подрядной организации Московского фона реновации Георгий Самойленко.

Комплексная задача реновации состоит в том, чтобы стереть границу между спальными районами и центром. "В рамках проекта мы обязательно предусматриваем объекты социальной сферы. Это - садики, школы, поликлиники, объекты культуры, спортивные комплексы. Чтобы создать комфортную среду, хорошую урбанистику - программа реновации предполагает комплексное освоение территории", - заявил глава департамента ​строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В ближайшем будущем в районе запланировано строительство новых образовательных центров и детских садов. В проекте - музыкальная школа, школа искусств, а также дворец культуры. Появятся в Зюзино большая современная поликлиника и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"