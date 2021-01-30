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В Москве за участие в викторине по истории можно получить бесплатный билет на каток

15:31
  • суббота
  • 30 января 2021

Акцию проводят у станций метро активисты ОНФ

Бесплатно получить билеты на главные катки столицы можно в Москве. Активисты молодёжного направления Общероссийского народного фронта раздают их победителям квестов и викторин. Они проходят у пятнадцати станций метро.
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Ограничений на участие нет. Вопросы задают по истории и географии нашей страны. За правильные ответы билеты вручают прямо на месте, сообщает "ТВ Центр".

Впервые акция прошла в этом году в преддверии Дня студента. И так понравилась участникам, что в ОНФ поступило много обращений с просьбой о продолжении. Победители викторин смогут бесплатно покататься на коньках в Парке Горького, на ВДНХ и катке у ГУМа. Даты предлагают на выбор.

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