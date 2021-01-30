Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

В незаконном митинге приняли участие 4 тысячи человек

В незаконной акции в Москве 23 января принимало участие много приезжих. Источник в правоохранительных органах сообщил АГН "Москва", что среди задержанных около 40% оказались приезжими.

По данным столичного главка МВД, в несанкционированном митинге 23 января принимали участие около четырёх тысяч человек.

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело и инициировал шесть доследственных проверок по итогам акции.

В московские суды за неделю поступило 1 608 дел об административных правонарушениях.

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