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Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

14:27
  • суббота
  • 30 января 2021

В незаконном митинге приняли участие 4 тысячи человек

В незаконной акции в Москве 23 января принимало участие много приезжих. Источник в правоохранительных органах сообщил АГН "Москва", что среди задержанных около 40% оказались приезжими.
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По данным столичного главка МВД, в несанкционированном митинге 23 января принимали участие около четырёх тысяч человек.

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело и инициировал шесть доследственных проверок по итогам акции.

В московские суды за неделю поступило 1 608 дел об административных правонарушениях.

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