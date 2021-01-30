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Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца в Геленджике"

15:17
  • суббота
  • 30 января 2021

Предприниматель строит апарт-отель

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем так называемого дворца в Геленджике. Об этом он сообщил в интервью Telegram-каналу Mash.
Дворец под Геленджиком показали изнутри

"Я являюсь одним из бенефициаров. Объект сложный много было инвесторов. Но место там шикарное", - сказал предприниматель. В его планах – создать на базе дома апарт-отель.

"Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса. Важно, чтобы в перспективе у жителей, с разными финансовыми возможностями был сложный выбор - слетать в хороший отель в Турцию, Испанию, на Мальдивы или же провести отпуск в качественных гостиничных комплексах на берегу Чёрного моря, в Белокурихе или на Камчатке", - заявил Ротенберг.

Накануне, 29 января Mash опубликовал видео, снятое во "дворце". На кадрах видно, что здание выглядит недостроенным: внутри нет отделки, в помещениях складированы строительные материалы. Сопровождавший журналиста представитель надзорной технической компании также говорил о том, что на берегу Чёрного моря строится апарт-отель.

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