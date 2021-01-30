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Порядка 40% задержанных на незаконной акции 23 января в центре Москвы - приезжие

16:50
  • суббота
  • 30 января 2021

Расследуются уголовные дела

В процессе расследования уголовных дел, возбуждённых в Москве после незаконной акции 23 января, изучены записи с камер видеонаблюдения, а также допрошены водители, чьи машины были блокированы участниками митинга в центре столицы.
В Москве 31 января из-за несанкционированной акции закроют 7 станций метро

По делу уже признаны потерпевшими юридические лица, их представители также допрошены следователями. Кроме того, установлена сумма причинённого ущерба московским предприятиям.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Тем временем стало известно, что около 40% задержанных на незаконной акции 23 января в столице - приезжие. Об этом АГН "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

23 января в Москве прошла незаконная акция. Протестующие пытались перекрыть движение на некоторых улицах в центре города, а также забрасывали силовиков снежками и другими предметами.

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