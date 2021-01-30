Ротенберг назвал себя одним из бенефициаров дворца под Геленджиком

Бизнесмен возводит апарт-отель

Одним из бенефициаров так называемого дворца в Геленджике является бизнесмен Аркадий Ротенберг. Об этом он сам рассказал в интервью Telegram-каналу Mash.

"Я являюсь одним из бенефициаров. Объект сложный много было инвесторов. Но место там шикарное", - сообщил Ротенберг.

Он добавил, что планирует открыть под Геленджиком апарт-отель. В его планах – продолжить инвестировать в это направление бизнеса. Как сказал предприниматель, важно, чтобы в перспективе у граждан был выбор – где отдохнуть. Это может быть поездка в Турцию, Испанию, на Мальдивы или отдых в качественных гостиничных комплексах на территории России.

Ранее журналистам Mash удалось снять видео в недостроенном "дворце". На кадрах видно, что внутри – голые бетонные стены, в помещениях лежат мешки с цементом. Сопровождавший журналиста представитель надзорной технической компании сообщил о том, что здесь возводится апарт-отель.

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