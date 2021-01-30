В Москве 31 января из-за несанкционированной акции закроют 7 станций метро

Поезда будут проезжать их без остановок

В Москве 31 января будут закрыты семь станций метро. Об этом сообщили в МВД. Ограничения связаны с призывами к участию в несанкционированных акциях.

С восьми утра и до особого распоряжения полиции на вход и выход будут закрыты станции "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город". Поезда будут проезжать их без остановки, сообщает "ТВ Центр".

Введут ограничения и для пешеходов - по улицам Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка. Столичная полиция напоминает, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

23 января в Москве прошла несанкционированная акция. Полиция возбудила несколько десятков уголовных дел. Участники митингов провоцировали стражей порядка, кидая в них различные предметы и вступали в стычки с полицейскими. Позже стало известно, что порядка 40% задержанных во время акции в Москве оказались приезжими.

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