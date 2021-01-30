Путин и Алиев обсудили работу российско-турецкого центра в Азербайджане

Он начал свою работу 30 января

Владимир Путин и Ильхам Алиев приветствуют начало работы российско-турецкого контрольного центра в Агдаме. Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор и обсудили начало работы на территории Агдамского района Азербайджана центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Главы государств выразили надежду, что его работа будет способствовать стабилизации обстановки в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

9 ноября 2020 года Путин, Алиев и премьер Армении Пашинян подписали заявление, которое фактически остановило войну в Карабахе. В регион были направлены российские миротворцы и сотрудники МЧС. Помимо контроля за соблюдением перемирия, они выполняют гуманитарные функции.

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