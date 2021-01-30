ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла эстрадная певица Алла Иошпе

18:36
  • суббота
  • 30 января 2021

Ей было 83 года

Народная артистка России Алла Иошпе скончалась на 84-м году жизни в Москве. Как рассказала в интервью 5-tv.ru писательница Мария Арбатова, у певицы были проблемы с сердцем. Последнее время она болела и лежала в больнице.

Дуэт Стахана Рахимова и Аллы Иошпе был чрезвычайно популярен в 60-70-х годах прошлого века. В какое-то время исполнители пропали из публичного пространства, им запретили выступать на сцене из-за попытки выехать в Израиль.

В числе многих других артистов Иошпе и Рахимов лишились эфира на радио и телевидении, попав в так называемый "Список Лапина". О судьбе исполнителей рассказывается в фильме, вышедшим в эфир на телеканале "ТВ Центр".

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Эстрадная певица Алла Йошпе
Эстрадная певица Алла Йошпе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.