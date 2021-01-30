Умерла эстрадная певица Алла Иошпе

Ей было 83 года

Народная артистка России Алла Иошпе скончалась на 84-м году жизни в Москве. Как рассказала в интервью 5-tv.ru писательница Мария Арбатова, у певицы были проблемы с сердцем. Последнее время она болела и лежала в больнице.

Дуэт Стахана Рахимова и Аллы Иошпе был чрезвычайно популярен в 60-70-х годах прошлого века. В какое-то время исполнители пропали из публичного пространства, им запретили выступать на сцене из-за попытки выехать в Израиль.

В числе многих других артистов Иошпе и Рахимов лишились эфира на радио и телевидении, попав в так называемый "Список Лапина". О судьбе исполнителей рассказывается в фильме, вышедшим в эфир на телеканале "ТВ Центр".

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