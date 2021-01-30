Обнародован сценарий удара НАТО по Калининградской области

Этим планам не суждено сбыться

В западной прессе опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Документ попал в руки изданию Overt Defence.

Главная роль отводится Польше: её армия должна нейтрализовать российские баллистические ракеты "Искандер". Для этого предлагается использовать опыт уничтожения иракских ракет во время войны в Персидском заливе. После этого страны Альянса должны уничтожить инфраструктуру порта Балтийск и вывести из строя корабли Балтийского флота.

Главным препятствием в операции по захвату Калининграда в НАТО называют системы ПВО С-400. Но, как говорится в документе, над этой проблемой уже работают военные эксперты.

Фантастические планы западных военных предполагают также сухопутное наступление на Калининградскую область. Учитывая местность, полную густых лесов и озёр, захват вряд ли состоится. Впрочем, и сам автор статьи признаёт - полномасштабная война в этом российском регионе, который в США называют "кошмаром НАТО", маловероятна.

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