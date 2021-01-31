В России за сутки выявлено 18359 больных коронавирусом

Врачи призывают вакцинироваться

За сутки в России зафиксировано 18 359 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 850 439 человек с COVID-19, умерло 73 182 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 284 больных, всего в столице 930 072 инфицированных, скончались 13 434 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе стало известно, что Центр имени Гамалеи, помимо новой вакцины от коронавируса, займётся разработкой двух препаратов для профилактики этого заболевания. Первый препарат будет создан на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы самого вируса, второе лекарство будет представлять собой блокатором рецептора, с помощью которого вирус проникает в человеческие клетки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"