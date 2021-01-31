В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 5 тысяч человек

Заболевших становится меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 502 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 814 728.

Врач и телеведущий Александр Мясников сделал свой прогноз по поводу третьей волна коронавируса. Новый всплеск заболевания нужно ждать летом или осенью этого года. Доктор считает, что единственное спасение от коронавируса – вакцинация. По его мнению, в первую очередь прививку нужно делать людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровье и пожилым.

По данным на 31 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 850 439 пациентам, умерли с начала пандемии 73 182 человека. В Москве больных зарегистрировано 930 072, в мире более 102 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более двух миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"