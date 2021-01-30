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Военные в США отравились антифризом, приняв его за алкоголь

19:54
  • суббота
  • 30 января 2021

Солдаты отмечали окончание учений в Техасе

Более 10 американских военных отравились антифризом, который они приняли за алкоголь. ЧП произошло на базе Форт-Блисс в Техасе, сообщает телеканал CBS4. Солдаты выпили антифриз, отмечая окончание 10-дневных учений.
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Как отметила представитель первой бронетанковой дивизии Элли Пэйн, военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей или во время учений.

Антифриз используется в двигателях для охлаждения во время их работы. Он не замерзает при низких температурах. Все охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля ядовиты при приёме внутрь. При отравлении они воздействует на центральную нервную систему, вызывая потерю координации, слабость и рвоту.

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