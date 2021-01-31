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Собянин назвал число сделавших прививку москвичей

10:01
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Кампания по вакцинации набирает обороты

Около 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
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"На сегодняшний день записались около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привились", - сказал глава города.

Массовая вакцинация началась в России 18 января. В обороте находятся две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В феврале к ним добавится препарат от Центра Чумакова.

В столице открыты десятки прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Также работают мобильные пункты, кабинеты в ГУМе и театре "Геликон-опера".

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