Типография в Алеппо расширяет производство

В Сирии налаживается мирная жизнь

Крупная типография в сирийском Алеппо расширяет производство. На фабрике возводят новые цеха. В провинцию, освобождённую от террористов, возвращаются беженцы, в их числе много семей с детьми. Восстанавливаются школы, для них печатают учебники. А из-за пандемии пришлось оперативно наращивать производство упаковок для лекарств, сообщает "ТВ Центр".

Печатная фабрика в Алеппо обеспечивает продукцией едва ли не все предприятия министерства здравоохранения в провинции. Упаковка для медикаментов, коробки для витаминов: продукция в Сирии, где производство лекарств - одна из важнейших статей наполнения бюджета, крайне востребована.

С каждым днём заказов все больше. По мере восстановления школ, возвращения беженцев, увеличивается и потребность в учебниках и тетрадях. И, хотя, оборудование ещё середины прошлого века, работают станки до сих пор исправно.

На фабрике работают 30 человек. Но в ближайшие месяцы, потребуется ещё не один десяток специалистов. Рядом, уже в этом году, дирекция планирует построить новые корпуса и начать принимать заказы из всех крупных городов страны.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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