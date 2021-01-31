Протесты во Франции закончились жёсткими столкновениями с полицией

Задержаны несколько десятков человек

Столкновениями с полицией закончились протесты в нескольких крупных городах Франции. Поводом для недовольства в очередной раз стал законопроект "О глобальной безопасности", одна из статей которого запрещает публиковать в интернете фотографии полицейских и их личные данные.

Самой масштабной стала акция в Париже. Агрессивно настроенные участники митинга забросали полицию бутылками, камнями и петардами. Стражи порядка ответили слезоточивым газом и водомётами. Почти 40 человек задержаны. Задержанных без лишних церемоний волокут по земле в кольцо оцепления. Следом – операторы, фотографы и блогеры. Снимать происходящее крупным планом пока можно, сообщает "ТВ Центр".

Начиналась протестная акция вполне мирно. Днём 30 января колонна парижан проследовала по проспекту Республики до одноимённой площади, где состоялся митинг. "Нет наказания, нет справедливости" – таков официальный лозунг борцов против принятия закона "О глобальной безопасности". Документ предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых чётко видны их лица, а также сообщает их фамилии и адреса.

В свою очередь правоохранители получают право использовать беспилотники для контроля ситуации во время массовых акций. Против закона ещё три месяца назад выступили журналистские профсоюзы, они видят в нём посягательство на свободу слова и собраний. Устные заверения властей в том, что видеосъёмка работы полицейских запрещена не будет, доверия не вызвали.

Аналогичные акции прошли в Ницце, Лилле, Страсбурге и других крупных городах. По данным МВД, в общей сложности участие в них приняли 32 тысячи человек. Это намного меньше, чем демонстрации в ноябре против этого же закона, на них выходили до полумиллиона французов.

За час до наступления комендантского часа, введённого из-за пандемии, полиция попросила собравшихся разойтись. Однако провокаторы начали забрасывать спецназ дымовыми шашками, стеклянными бутылками и петардами. В ответ спецназ применил водомёты и слезоточивый газ. Начались стычки, в полицейские участки доставлены 35 человек.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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