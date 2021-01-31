Несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке оказались немногочисленными

На них вышли несколько десятков человек

На востоке России прошли несогласованные с властями протестные акции. Они собрали небольшое число участников. На центральную площадь Петропавловска-Камчатского вышли 30 человек, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

В Якутске на улицах были замечены около 20 протестующих. По несколько десятков человек собрали несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке. Полицейские проводят задержания корректно, стычек не отмечено, сообщают "Вести.ру".

В Москве перед планируемой незаконной акцией закрыта для пешеходов территория вокруг Кремля и часть Бульварного кольца. Семь станций метро в центре столицы не работают.

В МВД призывают не принимать участия в незаконных акциях и предупреждают их участников об уголовной и административной ответственности.

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