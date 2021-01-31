ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На портале "Госуслуги" открылась запись на прививку от коронавируса

13:40
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Записаться может любой гражданин России

Записаться на вакцинацию от коронавируса на портале "Госуслуги" с 31 января может каждый россиянин. Ранее сервис работал в тестовом режиме. Теперь тем, кто хочет сделать прививку, достаточно зайти на сайт или скачать мобильное приложение, сообщает "ТВ Центр".
Собянин назвал число сделавших прививку москвичей

Уже после вакцинации в нём можно вести дневник самонаблюдения, а потом и оформить электронный сертификат.

Как сообщили в оперативном штабе, в России за минувшие сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса. Выздоровевших больше, чем заболевших: из больниц выписаны ещё 20 040 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка во время вакцинации от СOVID-19
Девушка во время вакцинации от СOVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.