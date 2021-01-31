На портале "Госуслуги" открылась запись на прививку от коронавируса

Записаться может любой гражданин России

Записаться на вакцинацию от коронавируса на портале "Госуслуги" с 31 января может каждый россиянин. Ранее сервис работал в тестовом режиме. Теперь тем, кто хочет сделать прививку, достаточно зайти на сайт или скачать мобильное приложение, сообщает "ТВ Центр".

Уже после вакцинации в нём можно вести дневник самонаблюдения, а потом и оформить электронный сертификат.

Как сообщили в оперативном штабе, в России за минувшие сутки выявили 18 359 новых случаев коронавируса. Выздоровевших больше, чем заболевших: из больниц выписаны ещё 20 040 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"