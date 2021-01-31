В США провалилась кампания по массовой вакцинации от коронавируса

Всем желающим вакцины не хватит

Число пациентов с коронавирусом в мире превысило 102 с половиной миллиона. Кампания по массовой вакцинации, которую так упорно анонсировал Дональд Трамп и которую сделал частью своей президентской кампании Джо Байден, похоже, затрещала по швам. 46-й президент США вынужден признать: программа иммунизации населения пребывает в худшем состоянии, чем ожидалось. Мало того, что вакцин катастрофически не хватает, но и вокруг уже произведённых препаратов не утихают скандалы.

Один из крупнейших в США пунктов вакцинации от коронавируса в Лос-Анджелесе временно был вынужден прекратить работу из-за демонстрантов, которые выступают против прививки, считая её опасной. Накануне стало известно, что конгрессмен от Демпартии Стивен Линч заразился коронавирусом уже после того, как был вакцинирован. При этом, в одной только Калифорнии число погибших от коронавируса превысило 40 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Вакцинация вбила очередной клин в и без того натянутые отношения Евросоюза и покинувшей его Великобритании. Брюссель поначалу запретил отправки препарата в Северную Ирландию, чтобы эта страна не использовалась в качестве "черного хода" для поставок вакцин в Британию в момент, когда ЕС самому не хватает вакцин. Но очень быстро еврочиновники отказались от контроля экспорта.

В Европе, несмотря на вакцинацию, вводятся все новые и новые ограничительные меры. Так, во Франции прекращена работа торговых центров и магазинов. Запрещен въезд и выезд за пределы ЕС. Власти Германии также приняли решение из-за новых мутаций коронавируса ограничить въезд на свою территорию прибывающим из ряда других стран.

Между тем, безопасность и эффективность подвергшегося дискредитации на Западе российского "Спутника V" признают все большее количество стран. В Алжире, который первым в Африке зарегистрировал наш препарат, стартовала вакцинация. 30 января российский препарат прошёл регистрацию Тунисе. Заявки на покупку нашей вакцины поступили из более чем 50-ти государств.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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