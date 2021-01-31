Макрон набросился с обвинениями на Британию после её выхода из ЕС

Президент Франции просит Лондон решить - с кем он

Великобритания должна определиться, кто её главный союзник: ЕС или США. С таким неожиданным заявлением выступил французский президент. Эммануэль Макрон считает невозможным для Лондона тесное сотрудничество с Брюсселем и Вашингтоном одновременно. Лидер Пятой республики подробно разъяснил свою позицию журналистам. Интервью, посвящённое отношениям с королевством, ещё раз показало, насколько сильны противоречия между Евросоюзом и Великобританией.

После развода не прошло и месяца, а бывшие супруги уже применяют особые статьи постбрачного договора. Евросоюз активировал один из пунктов сделки по Brexit и остановил поставку вакцин от коронавируса из входящей в ЕС Ирландии в Северную Ирландию, являющуюся частью Соединенного Королевства. Официальная формулировка Брюсселя - нехватка необходимых объёмов препаратов в самом Евросоюзе, сообщает "ТВ Центр".

Но после интервью Эммануэля Макрона становится ясно - Старый Свет затаил глубокую обиду на строптивых островитян за то, что Brexi всё-таки состоялся. Президент Пятой республики детально в масштабах вечности разобрал взаимоотношения французов и англичан, разве что в историю столетней войны не углубился. По мысли историка Макрона, после всех потрясений двум народам следует быть вместе, но в Лондоне почему-то прислушиваются не к Парижу, а к Вашингтону.



Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и союзником США, и союзником ЕС, и новым Сингапуром. У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали своим гражданам всё подряд. Если Великобритания решит полностью перейти на трансатлантическую политику, нужно чётко заявить об этом. Это будет означать расхождение с Евросоюзом по правилам взаимодействия и доступу к рынкам. Нельзя быть наполовину беременным.

В Лондоне на реплики Макрона отреагировали спокойно и даже заявили о готовности помочь Старому Свету своей вакциной. То есть, даже если препараты не едут из республики Ирландия в Северную Ирландию, это возможно в обратном направлении.

Британия вышла из ЕС после 47-ми лет членства в содружестве. Переходный период по Brexit завершился 1 января этого года, когда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве. Лондон покинул единый рынок и таможенный союз, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Хотя теперь уже можно говорить - продолжали. Одну из ограничительных статей именно этого соглашения и решил активировать Брюссель.

Сделка составлена таким образом, что даёт Лондону широкое поле для маневров, именно поэтому британцы чувствует себя победителями. Однако, Брюссель воспользовался пунктом, который может активировать в одностороннем порядке. Гуманитарный вопрос вакцинации моментально политизировали и попытались извлечь выгоду. Каждый - свою.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"