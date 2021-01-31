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"Северный поток-2" достроят в обход американских санкций

12:49
  • воскресенье
  • 31 января 2021

В Германии для этого создали специальный фонд

В Германии создали фонд, который поможет достроить "Северный поток-2" в обход американских санкций. Главной целью организации заявлена защита климата и окружающей среды. Но на деле компания будет заниматься логистическим сопровождением работ, связанных с прокладкой трубопровода.
Москва и Берлин решили вместе бороться с санкциями против "Северного потока-2"

С ней будут сотрудничать другие фирмы, что позволит им не участвовать в строительстве напрямую и избежать ограничений со стороны Вашингтона. Самом фонду санкции не грозят, так как государственные предприятия под них не попадают, сообщает "ТВ Центр".

Власти открыто заявили: они считают, что "Северный поток-2" улучшит экологическое состояние Балтийского моря. А по словам бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, Германия нуждается в газопроводе: он обеспечит энергетическую безопасность страны на несколько поколений вперёд.

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