"Северный поток-2" достроят в обход американских санкций

В Германии для этого создали специальный фонд

В Германии создали фонд, который поможет достроить "Северный поток-2" в обход американских санкций. Главной целью организации заявлена защита климата и окружающей среды. Но на деле компания будет заниматься логистическим сопровождением работ, связанных с прокладкой трубопровода.

С ней будут сотрудничать другие фирмы, что позволит им не участвовать в строительстве напрямую и избежать ограничений со стороны Вашингтона. Самом фонду санкции не грозят, так как государственные предприятия под них не попадают, сообщает "ТВ Центр".

Власти открыто заявили: они считают, что "Северный поток-2" улучшит экологическое состояние Балтийского моря. А по словам бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, Германия нуждается в газопроводе: он обеспечит энергетическую безопасность страны на несколько поколений вперёд.

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