В Москве обсудили экономические и транспортные проблемы Карабаха

Прошло заседание трёхсторонней группы

Дальнейшие пути урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе обсудили в Москве на первом заседании трёхсторонней рабочей группы. В дискуссиях приняли участие вице-премьеры России, Азербайджана и Армении. Были рассмотрены основные направления работы, в том числе реализация одного из ключевых пунктов заявления лидеров трёх стран.

Речь шла о разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Стороны договорились создать экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, сообщает "ТВ Центр".

Также важно решить вопросы безопасности, наладить пограничный, таможенный, санитарный и другие виды контроля. Подгруппы необходимо сформировать до 2 февраля. Уже в конце следующей недели эксперты должны приступить к работе.

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