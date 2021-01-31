В центре Москвы закрылась ещё одна станция метро

Полиция дежурит в районе Лубянки и Красной площади

Сразу несколько ограничений для движения транспорта и пешеходов действуют в центре Москвы по требованию полиции. Это связано с призывами к участию в несанкционированных акциях.

До особого распоряжения на вход и выход закрыты семь станций метро: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город". Поезда проезжают их без остановки. В полдень также была закрыта на выход станция "Трубная".

Изменились маршруты и наземного транспорта. Перекрыты несколько улиц внутри Бульварного кольца. Часть кафе и магазинов в центре столицы закрыты, сообщает "ТВ Центр".

МВД напоминает, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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