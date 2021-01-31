ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы закрылась ещё одна станция метро

12:05
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Полиция дежурит в районе Лубянки и Красной площади

Сразу несколько ограничений для движения транспорта и пешеходов действуют в центре Москвы по требованию полиции. Это связано с призывами к участию в несанкционированных акциях.
Несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке оказались немногочисленными

До особого распоряжения на вход и выход закрыты семь станций метро: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город". Поезда проезжают их без остановки. В полдень также была закрыта на выход станция "Трубная".

Изменились маршруты и наземного транспорта. Перекрыты несколько улиц внутри Бульварного кольца. Часть кафе и магазинов в центре столицы закрыты, сообщает "ТВ Центр".

МВД напоминает, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Закрытие станции метро
Закрытие станции метро
Ограничения для передвижения пешеходов
Ограничения для передвижения пешеходов
Закрытие станций метро
Закрытие станций метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.