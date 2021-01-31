Волки держат в страхе жителей Иркутской области

Хищники нападают на домашний скот

В Иркутской области волки всё чаще нападают на скот и держат в страхе жителей. В регионе в последнее время резко увеличилась популяция хищников. Фермеры терпят серьёзные убытки.

После серии ночных нападений людям пришлось устроить дежурства. Впрочем, спать в последнее время стало и так тревожно. О своей встрече с хищником рассказал Владимир Никитин. Его дом крайний по улице – дальше только лес. Мужчина держит отару овец.

С обеда шёл и на волков напоролись. Их три, всю отару гнали до Ангары и там начали валить их. Одну за одной. 20 голов я там нашёл. Ни одного барана не загрызли, только матки – все крупные. И домой, когда пригнал – ни у одной матки не было детёныша. Это примерно голов 50 ягнят.

Ущерб составил более 150 тысяч рублей. Мужчина говорит, что сейчас стало еще опасней, в снег и мороз у волка появляется активность и желание поскорее отправиться на поиски пропитания. И в последнее время волки, действительно, зачастили – без страха выходят к людям и таскают скот. По словам специалистов, в Иркутской области резко увеличилась численность этих хищников. Она уже превышает и федеральные и научные нормы, сообщает "ТВ Центр".

В Иркутской области их уже почти в два раза больше. А пользы от них никакой. Волки могут переносить бешенство. Поэтому мясо домашнего скота после их нападения в пищу непригодно. Остаётся только регулировать численность. За каждого убитого зверя, помимо всего прочего, здесь платят премию – почти 20 тысяч рублей. Работают специальные охотничьи бригады.

В прошлом году добыть удалось 150 хищников. В этом планируется ещё больше. Ведь теперь увеличили и сезон охоты на волка на три месяца.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"