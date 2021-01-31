ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В скалах Египта нашли спрятанные гробницы с мумиями

14:21
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Уникальное открытие сделали местные археологи

Высеченные в скалах усыпальницы с мумиями найдены в древнеегипетском храме на западе Александрии. Открытие сделали местные археологи и специалисты университета Доминиканской республики.
Археологи нашли в Крыму руины древней винодельни

Как отмечают учёные, такой вид погребения был распространён в более позднюю греко-римскую эпоху. Большинство мумий плохо сохранились, в отличие от самих усыпальниц и различных артефактов, сообщает "ТВ Центр".

Останки были обёрнуты в позолоченный материал. Во рту у каждой мумии находился амулет из золотой фольги. Древние египтяне верили, что этот ритуал позволит умершим говорить на суде в загробной жизни. Раскопки в храме будут продолжены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мумия
Мумия
Гробница
Гробница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.