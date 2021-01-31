В скалах Египта нашли спрятанные гробницы с мумиями

Уникальное открытие сделали местные археологи

Высеченные в скалах усыпальницы с мумиями найдены в древнеегипетском храме на западе Александрии. Открытие сделали местные археологи и специалисты университета Доминиканской республики.

Как отмечают учёные, такой вид погребения был распространён в более позднюю греко-римскую эпоху. Большинство мумий плохо сохранились, в отличие от самих усыпальниц и различных артефактов, сообщает "ТВ Центр".

Останки были обёрнуты в позолоченный материал. Во рту у каждой мумии находился амулет из золотой фольги. Древние египтяне верили, что этот ритуал позволит умершим говорить на суде в загробной жизни. Раскопки в храме будут продолжены.

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