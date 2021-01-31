Эмин Агаларов впервые показал лицо двухлетней дочки

Афина родилась в браке с моделью Алёной Гавриловой

Эмин Агаларов впервые показал лицо младшей дочери. Два года певец прятал Афину от назойливых глаз публики, в его Instagram появлялись лишь кадры дочери, сделанные со спины.

Новое фото, на котором девочка стоит перед распахнутым трюмо, вызвало восторг у поклонников артиста. "Отдыхаем", - написал он под снимком.

Подписчики стали сравнивать девочку с папой. Некоторые отметили, что они очень похожи.

Ваша копия. Хорошенькая девочка, чудесная. Будущая модель. Какая красивая доченька у вас.

В 2018 году азербайджанский бизнесмен и певец, выступающий под сценическим именем Emin, женился на российской модели Алёне Гавриловой. Два года назад супруга подарила артисту дочку. До этого Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В этом браке родились двое детей, ещё одного ребёнка семья усыновила.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"