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Эмин Агаларов впервые показал лицо двухлетней дочки

11:38
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Афина родилась в браке с моделью Алёной Гавриловой

Эмин Агаларов впервые показал лицо младшей дочери. Два года певец прятал Афину от назойливых глаз публики, в его Instagram появлялись лишь кадры дочери, сделанные со спины.

Новое фото, на котором девочка стоит перед распахнутым трюмо, вызвало восторг у поклонников артиста. "Отдыхаем", - написал он под снимком.

Подписчики стали сравнивать девочку с папой. Некоторые отметили, что они очень похожи.

Ваша копия.

Хорошенькая девочка, чудесная.

Будущая модель.

Какая красивая доченька у вас.

В 2018 году азербайджанский бизнесмен и певец, выступающий под сценическим именем Emin, женился на российской модели Алёне Гавриловой. Два года назад супруга подарила артисту дочку. До этого Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В этом браке родились двое детей, ещё одного ребёнка семья усыновила.

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