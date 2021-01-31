Полиция перекрыла Дворцовую площадь в Петербурге

Там дежурят усиленные наряды силовиков

Полицейские перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией в Санкт-Петербурге. Сейчас на Невском проспекте дежурят усиленные патрули силовиков в шлемах и со щитами.

У арки Главного штаба расположены машины спецтехники. Движение по прилегающим к Невскому проспекту улицам ограничено.

Как сообщал "ТВ Центр", в восточных регионах страны уже прошли несогласованные с властями протестные акции. Они оказались малочисленными. В Петропавловске-Камчатском на площадь вышли 30 человек, в Якутске на улицах были замечены около 20 протестующих. По несколько десятков человек собрали несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке.

В МВД ещё раз призвали граждан не принимать участия в незаконных акциях и предупредили участников митингов об уголовной и административной ответственности.

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