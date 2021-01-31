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На незаконную акцию в Москве вышли около 300 человек

13:30
  • воскресенье
  • 31 января 2021

В центре города закрыты несколько станций метро

На незаконной акции в центре Москвы собрались около 300 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности города.
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Около 200 протестующих находятся на Сухаревской площади и 100 - у станции метро "Красные ворота". Полиция усилила меры безопасности из-за несогласованной акции. В центре Москвы не работают несколько станций метро, перекрыты около десяти улиц.

Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона. Силовики напоминают, что необходимо избегать массовых скоплений из-за распространения коронавируса.

Ранее МВД напоминало, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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