На незаконную акцию в Москве вышли около 300 человек

В центре города закрыты несколько станций метро

На незаконной акции в центре Москвы собрались около 300 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности города.

Около 200 протестующих находятся на Сухаревской площади и 100 - у станции метро "Красные ворота". Полиция усилила меры безопасности из-за несогласованной акции. В центре Москвы не работают несколько станций метро, перекрыты около десяти улиц.

Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона. Силовики напоминают, что необходимо избегать массовых скоплений из-за распространения коронавируса.

Ранее МВД напоминало, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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