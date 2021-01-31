В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыты две станции метро

Поезда на них не останавливаются

В Петербурге две станции метро закрыли из-за подозрительного предмета, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП "Петербургский метрополитен".

Станции "Пушкинская", "Звенигородская" закрыты около часа дня 31 января. Поезда сейчас на них не останавливаются.

Утром полицейские перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией. На основных магистралях Петербурга дежурят усиленные патрули полиции и Росгвардии.

Как сообщал "ТВ Центр", в восточных регионах страны уже прошли несогласованные с властями митинги и акции. Они оказались малочисленными.

В Москве перед незаконной акцией была закрыта для пешеходов территория вокруг Кремля и часть Бульварного кольца. В центре столицы не работают несколько станций метро. По данным столичных властей, на акцию вышли около 300 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"