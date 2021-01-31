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В России наведут порядок в сфере возрастной маркировки фильмов и книг

15:14
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Этим займутся депутаты

Госдума по поручению президента пересмотрит правила возрастной маркировки произведений литературы и искусства. А то нередко получалось, что классика из школьной программы маркировалась 16+, а то и 18+. Речь идёт о произведениях Достоевского.

Такую книжку формально не всем ученикам и читать-то можно, что уж говорить о написании сочинений на тему. И таких примеров масса.

Юлия Богоманшина разбиралась - что с этим делать (смотрите видео).

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