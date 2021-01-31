Синоптик рассказал, когда в Москву придёт весна

Перед этим ещё будут сильные морозы

Москву в последнее время бросает то в жар, то в холод. Рекорды по температуре и осадкам обновляются один за одним. Почему в атмосфере стабильности нет, чем нам грозит февраль и когда ждать весну?

Об этом "Московской неделе" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Евгений, после достаточно сильных морозов в Москву пришла оттепель. И это в конце января, время, которое считается самым холодным в году. Насколько это нормально, и что произошло в атмосфере?

Вы знаете, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, оттепель становится неотъемлемым атрибутом русской зимы. Но то, что мы пережили буквально за последнюю неделю, когда действительно были слабоположительные температуры, и казалось бы - всё, зима споткнулась и до весны рукой подать... Нет, нет, в этом году всё пойдёт по другому климатическому графику.

На следующей неделе ночами будет -7... -12 в течение недели. Днём это -3... -8. Ну и к выходным нас ожидает ультраполярное вторжение. Днём -9... -14, это уже намного холоднее, чем должно быть по многолетней норме.

А если говорить о перспективных прогнозах на февраль. Я видел в них впечатляющие минус 25. Неужели правда?

Февраль будет зимний. Февраль будет с умеренными, иногда такими немного бодрящими жгучими морозами, минус двадцать градусов ночами это не предел. Таких устойчивых минусовых крепких морозов я думаю, что мы не видели, как минимум с 2006 года.

Несколько десятилетий назад зимы в Москве были морозными и очень снежными. А сейчас - как повезёт. Это глобальное потепление виновато? И как вообще планетарные изменения климата сказываются на Центральном регионе и Москве в частности?

В последние сто лет действительно температура на планете Земля выросла в среднем на градус-полтора. В России темпы глобального потепления более значимы. А в арктической зоне, где у нас льды, площадь льдов достигла в общем-то рекордного минимума, там потепление на три-пять градусов. Когда растёт средняя температура по больнице, то центры действия атмосферы своеобразные, так называемые кухни погоды, которых на планете Земля насчитывается минимум с десяток, они, конечно, несколько деформированы и изменили своё географическое положение. И получаются такие вот блокирующие процессы. Либо это циклон выходит на европейский континент и начинает пробуксовывать на месте. То есть он должен в принципе, подхваченный западными воздушными потоками, уходить дальше на восток, а он начинает тормозить, пробуксовывать. Отсюда в Европе невероятные морозы, даже на Пиренейском полуострове сугробы, которых они никогда в жизни не видели. То есть западно-восточный поток ослабел и усилились меридианальные процессы.

Главный вопрос, который начинает всех волновать, наверное, ещё с Нового года - когда же придёт весна и какой она будет?

Весна, я думаю, придёт практически по расписанию. И может быть с небольшим опережением графика, максимум на неделю. Я напомню, что, допустим, для Москвы, климатическая весна наступает 27 марта. То есть переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок. Ну а сход снежного покрова у нас по графику должен происходить в районе 10-12 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"