В Санкт-Петербурге протестующие напали на полицейских

Есть задержанные

В Санкт-Петербурге на Сенной площади участники несанкционированной акции подрались с бойцами ОМОНа. Несколько человек задержаны. Как утверждает "Фонтанка.ру", в ответ на провокации полицейским пришлось применить спецсредства и слезоточивый газ. Участники акции пытались отбить задержанных и кидали в силовиков снежки.

Ранее полиция закрыла в Петербурге две станции метро. Как сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен", станции "Пушкинская" и "Звенигородская" были закрыты около часа дня 31 января из-за бесхозного предмета.

А утром полицейские перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией. На основных магистралях Петербурга дежурят усиленные патрули полиции и Росгвардии.

Между тем в восточных регионах страны уже прошли несогласованные с властями митинги и акции. Они были малочисленными.

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