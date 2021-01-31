ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге протестующие напали на полицейских

14:46
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Есть задержанные

В Санкт-Петербурге на Сенной площади участники несанкционированной акции подрались с бойцами ОМОНа. Несколько человек задержаны. Как утверждает "Фонтанка.ру", в ответ на провокации полицейским пришлось применить спецсредства и слезоточивый газ. Участники акции пытались отбить задержанных и кидали в силовиков снежки.
Несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке оказались немногочисленными

Ранее полиция закрыла в Петербурге две станции метро. Как сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен", станции "Пушкинская" и  "Звенигородская" были закрыты около часа дня 31 января из-за бесхозного предмета.

А утром полицейские перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией. На основных магистралях Петербурга дежурят усиленные патрули полиции и Росгвардии.

Между тем в восточных регионах страны уже прошли несогласованные с властями митинги и акции. Они были малочисленными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Незаконная акция
Незаконная акция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.