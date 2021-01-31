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Онколог назвал самые распространённые виды рака у мужчин и женщин

16:49
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Нужно отказываться от вредных привычек, сказал врач

Мужчины чаще всего болеют раком бронхов, предстательной железы и кожи. У женщин на первом месте - рак молочной железы, матки и ободочной кишки. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.
Онколог объяснил, как избежать рака

Выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач отметил, что развитие рака обусловлено генетикой только в 15-20% случаев, во всех остальных случаях многое зависит от образа жизни человека. Он призвал всех своевременно проходить медицинские осмотры и отказаться от курения. Также Каприн указал на такие провоцирующие онкологические заболевания факторы, как злоупотребления алкоголем и красным мясом.

Вероятность заболеть раком с возрастом увеличивается, напомнил онколог Минздрава. Самый рискованный возраст – 65 лет и старше. По сравнению с 2018 годом число ежегодно выявляемых онкологических больных в России возросло примерно на 40 тысяч, привёл статистические данные Каприн.

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