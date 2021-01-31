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В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве

15:37
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Полиция обеспечила соблюдение порядка

Около двух тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Москве. В это число входят и представители прессы, сообщили в столичном главке МВД.
Несогласованные акции в Хабаровске и Владивостоке оказались немногочисленными

Около 600 протестующих пытались пройти по тротуарам нескольких улиц города. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок, говорится в сообщении.

Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона. Силовики напоминают, что необходимо избегать массовых скоплений из-за распространения коронавируса. Ранее МВД напомнило, что за призывы и участие в несанкционированных митингах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В восточной части России уже прошли незаконные акции. Они были малочисленными. На центральных площадях Красноярска, Иркутска, Владивостока и других городов собирались небольшие группы протестующих численность в несколько десятков человек.

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