В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве

Полиция обеспечила соблюдение порядка

Около двух тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Москве. В это число входят и представители прессы, сообщили в столичном главке МВД.

Около 600 протестующих пытались пройти по тротуарам нескольких улиц города. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок, говорится в сообщении.

Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона. Силовики напоминают, что необходимо избегать массовых скоплений из-за распространения коронавируса. Ранее МВД напомнило, что за призывы и участие в несанкционированных митингах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В восточной части России уже прошли незаконные акции. Они были малочисленными. На центральных площадях Красноярска, Иркутска, Владивостока и других городов собирались небольшие группы протестующих численность в несколько десятков человек.

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