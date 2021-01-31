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Песков высоко оценил речь Путина в Давосе

17:38
  • воскресенье
  • 31 января 2021

Она стала попыткой докричаться до здравого смысла политиков

Давосская речь Владимира Путина не была конфронтационной, об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал мнение некоторых политологов о том, что речь Путина стала предостережением тем, кто пытается давить на Россию.
Как иностранные СМИ отреагировали на выступление Путина в Давосе

"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли, как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации, и никакого предостережения", - сказал пресс-секретарь.

Он назвал нынешнее выступление президента на Давосском форуме попыткой докричаться до здравого смысла политиков.  По мнению Пескова, глава государства чётко сформулировал весь объём проблем, с которыми предстоит столкнуться человечеству.

27 января Владимир Путин выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в режиме видеоконференции. Главной темой в этом году на форуме была пандемия коронавируса и её долгосрочное влияние на население Земли. Путин, в частности, обратил внимание на необходимость отслеживать вспышки эпидемий, оперативно реагировать на угрозы и помогать странам, нуждающимся в поддержке. Но для этого надо объединять усилия, а не продавливать свои интересы в ущерб другим.

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