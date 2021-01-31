МИД выступил с жёстким заявлением в адрес Госдепа

Вашингтону напомнили об ответственности

Очередные провокационные заявления, звучащие в Вашингтоне, вынудили МИД России выступить с предупреждением в адрес американских политиков. На Смоленской площади потребовали от США перестать вмешиваться во внутренние дела России.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - отметили в дипведомстве.

Там назвали ещё одним подтверждением закулисной роли Вашингтона слова госсекретаря Энтони Блинкена, нацеленные на поощрение протестов в России.

Ранее недавно назначенный в администрацию Байдена госсекретарь Блинкен осудил российские власти за их жёсткую реакцию на протесты по всей стране. Из Вашингтона, где совсем недавно произошли массовые беспорядки и задержания мирных протестующих, прозвучали призывы освободить задержанных на несанкционированных акциях граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"