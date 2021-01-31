Юлии Началовой в день 40-летия принесли тысячи цветов

Поклонники не могут забыть своего кумира

Коллеги и фанаты навестили могилу Юлии Началовой в день её сорокалетия. Певица умерла весной 2019 года, но поклонники и друзья не в состоянии забыть своего кумира.

Могила Началовой на Троекуровском кладбище 31 января утопает в цветах. Рядом лежат игрушки и сувениры. Сделанное на кладбище фото разместила у себя в Instagram актриса Анна Горшкова. С днём рождения, Юленька. Любим, помним, скорбим", - написала она.

В комментариях – только добрые слова и воспоминания.

Светлая память! Посмотрела фильм о ней, проревела все три части. Помним, любим, скорбим! Вечная память Юлечке Началовой! Невероятно светлый человек и лучшая певица. Вечная светлая память. Наш добрый Ангел!!! Покойся с Миром!!

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. За несколько дней до смерти она попала в Боткинскую больницу с раной на ноге. Позже выяснилось, что певица страдала несколькими хроническими заболеваниями и фактически запустила себя, не заботясь о здоровье. В неполные 40 лет у неё были диагностированы подагра, сахарный диабет и красная волчанка.

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