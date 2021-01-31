"Умилительно": Анна Курникова поделилась видео с годовалой дочкой от Иглесиаса

Восхищению фанатов нет предела

Анна Курникова и Энрике Иглесиас считаются одной из самых закрытых пар. Они редко дают интервью и показывают троих своих детей. Звёздная пара вместе вот уже почти 20 лет, но публика знает о их семейной жизни не так много.

Но в первый день рождения дочки, 30 января Анна разместила у себя в Instagram короткое видео, на котором она вместе с Машей сидит на крыльце дома в Майами. В кадре 39-летняя Анна общается с дочкой на русском языке.

Малышка, конечно, ещё мало чего понимает, но они вместе смотрят на океан. "А что там? Да, что там? Много лодок, да?" – спрашивает мама. Маша активно реагирует и машет ручками.

Поклонникам больше всего понравилось, что в этом видео слышна русская речь.

Сколько любви и нежности. Какая милость. Анна, спасибо, что учите девочку русскому языку. На русском? Это здорово. Умилительно!

В одном из своих последних интервью супруг Анна Курниковой признался, что с её помощью он учит русский язык. "Дома мы говорим на смеси трёх языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", - говорил Энрике Иглесиас.

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