На Москву надвигаются 20-градусные морозы

Наступление холодов будет постепенным

После резкого потепления в Москву снова придут сибирские морозы. Как рассказал в интервью РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, к концу следующей недели в столичном регионе похолодает до минус 20, а местами и до 25 градусов.

Наступление холодов будет плавным. В ночь на понедельник, 1 февраля воздух остынет до минус 5-10 градусов, к среде температурный фон понизится до минус 14-ти.

Во второй половине недели в тылу обширного североатлантического циклона начнётся ультраполярное вторжение холодного воздуха. Ночью 6 февраля столбик термометра может опуститься до 20-25 градусов. Осадков на следующей неделе будет немного.

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