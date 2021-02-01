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Россия подготовилась к отключению интернета

08:21
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

Есть план и на случай отключения от банковской системы SWIFT

Возможное отключение России от глобальной сети не застанет Москву врасплох: у властей подготовлен план на этот случай. Готовы они и к варианту отключения банковской системы SWIFT, заверил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
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Медведев признал, что ключевые права на управление интернетом – в Соединенных Штатах.

"Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном... План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации", — сказал зампредседателя Совбеза в интервью представителям российских СМИ.

В то же время, хотя отключение России от глобальной сети потенциально возможно, признаков таких действий Запада Медведев пока не видит. "Партнеры" понимают, что это обоюдоострое оружие, такой шаг повлечет ответные действия с российской стороны, подчеркнул зампредседателя Совбеза.

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