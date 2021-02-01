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Сильный ветер и гололедица: синоптики предупредили об опасной погоде в Москве

08:27
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В середине недели могут вернуться морозы

Штормовое предупреждение объявлено на Чукотке. В регионе ожидается метель и ураганный ветер. Уже сейчас его порывы в Анадыре достигают 15 метров в секунду. А прогнозируют до 30 метров - в континентальной части и около 40 - на побережье. Практически полностью приостановлено авиасообщение, передает "ТВ Центр".
На Москву надвигаются 20-градусные морозы

Резкое ухудшение погоды в Поволжье. В Ульяновской области - снег и сильный ветер, практически нулевая видимость. На трассах введены ограничения для движения рейсовых автобусов и грузовиков. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Аналогичные меры приняли и в Татарстане, где также бушует метель. Дороги там расчищают в круглосуточном режиме.

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики обещают сильный ветер и гололедицу. А в середине недели в Центральную Россию вновь придут морозы, к выходным похолодает до минус 20.

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