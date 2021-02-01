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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

08:22
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В силу вступили новые законы

С этого понедельника россиян ждет ряд изменений. Все социальные выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля будут проиндексированы. Согласно постановлению правительства, их повысят на 4,9 процента. Это касается, в том числе пособий на детей и денег, которые получают инвалиды, ветераны боевых действий и другие льготники.

Также сегодня вступает в силу приказ Минздрава, на основании которого врачи смогут вести карты пациентов в электронном виде. Данные о состоянии своего здоровья граждане смогут посмотреть на портале Госуслуг, передает "ТВ Центр".

С 1 февраля социальные сети сами будут выявлять и  блокировать противоправную информацию. В частности, данные  по наркотикам,  детской порнографии,  а также призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, в соответствии с законом, теперь в соцсетях недопустимо использование нецензурной лексики.

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