Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

В силу вступили новые законы

С этого понедельника россиян ждет ряд изменений. Все социальные выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля будут проиндексированы. Согласно постановлению правительства, их повысят на 4,9 процента. Это касается, в том числе пособий на детей и денег, которые получают инвалиды, ветераны боевых действий и другие льготники.

Также сегодня вступает в силу приказ Минздрава, на основании которого врачи смогут вести карты пациентов в электронном виде. Данные о состоянии своего здоровья граждане смогут посмотреть на портале Госуслуг, передает "ТВ Центр".

С 1 февраля социальные сети сами будут выявлять и блокировать противоправную информацию. В частности, данные по наркотикам, детской порнографии, а также призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, в соответствии с законом, теперь в соцсетях недопустимо использование нецензурной лексики.

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