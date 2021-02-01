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Тысячи жителей Бельгии и Австрии вышли на акции протеста из-за карантинных мер

09:30
  • понедельник
  • 01 февраля 2021

В Европе ситуация с коронавирусом остается непростой

Общее число заболевших коронавирусом в мире приближается к 103 миллионам. Лидер антирейтинга по-прежнему США. Там инфекцию выявили у более чем 26 миллионов человек, передает "ТВ Центр".
В США провалилась кампания по массовой вакцинации от коронавируса

С понедельника жителей страны обязали носить маски в общественном транспорте. Иначе - штрафы. При этом кампания по массовой вакцинации, которую так пропагандировал Джо Байден, уже дала сбой. Препаратов на всех не хватает.

Тотальный карантин из-за коронавируса продлён в Израиле. И в Южной Корее ограничения будут действовать как минимум 2 недели.

Не улучшается обстановка и во многих странах Европы. В выходные недовольные антиковидными мерами жители Бельгии и Австрии вышли на улицы. В столицах двух стран протестовали несколько тысяч человек. В Брюсселе и Вене акции переросли в беспорядки. Полиции пришлось применить спецсредства.

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