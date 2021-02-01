В Мьянме военные захватили власть и ввели режим ЧП

Ситуацию в стране прокомментировали в ООН

Срочные новости приходят из Мьянмы. Мировое сообщество серьезно обеспокоено попыткой захвата власти в этой стране, передает "ТВ Центр".

В понедельник сообщалось, что военные сместили гражданское руководство и объявили чрезвычайное положение сроком на один год. Президент, его окружение, а также несколько членов правящей партии задержаны. Среди них и премьер-министр - лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Генсек ООН назвал военный мятеж в Мьянме серьезным ударом по демократическим реформам в этой стране, где только 8 ноября прошлого года прошли всеобщие выборы.

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